Emozione biancorossa Cella: "Tifoseria con lode"

"Una bellissima emozione giocare davanti ai nostri tifosi arrivati fino a Cingoli a sostenerci e applaudirci, una cosa che ci ha fatto molto piacere": sono queste le prime parole in biancorosso di Stefano Cella, nuovo pilastro della difesa di Marco Donadel alla sua seconda apparizione in maglia dorica, mercoledì scorso nel test andato in scena contro l’Osimana.

"Queste prime due settimane di ritiro le possiamo riassumere così, dicendo che il bilancio è nettamente positivo, stiamo lavorando, stiamo aumentando i carichi, pian piano stiamo trovando la forma". Tutti al lavoro insomma, impegnati e applicati nel far crescere la nuova Ancona sul manto erboso dello Spivach di Cingoli, tutti pronti a "digerire" i nuovi schemi e le nuove indicazioni tattiche di Marco Donadel, come spiega ancora Stefano Cella: "Un tecnico giovane e ambizioso – spiega – che sta portando nuovi concetti che un po’ per volta stiamo mettendo in pratica, anche contro l’Osimana qualche giocata s’è vista e infatti abbiamo concluso con un bello score finale".

L’Ancona sta bene, per quanto possano essere indicative partite di inizio agosto, dopo una decina di giorni di allenamento i biancorossi mostrano segnali di crescita e di amalgama con i nuovi arrivati: "Come condizione fisica siamo messi bene, stiamo lavorando molto per la parte atletica con tutto lo staff, stiamo spingendo al massimo. Poi per la partita con l’Osimana sottolineo ancora una tifoseria da dieci e lode, ma tutto l’ambiente mostra una società organizzatissima che non fa mancare nulla ai suoi giocatori, il top per noi".

Il top soprattutto per un giovane difensore che si sta guadagnando in questi giorni la stima di chi ancora non aveva avuto modo di conoscerlo: "Ho compagni di reparto davvero forti, e questo farà bene alla squadra perché più siamo forti più c’è concorrenza e più ne giova la squadra". Ieri undicesimo giorno di ritiro a Cingoli: la squadra s’è allenata al mattino svolgendo soprattutto esercizi tecnici e tattici e lavoro aerobico. Oggi riprenderà con una seduta pomeridiana.

Domani è saltato il test amichevole con i Portuali, slittato a dopo Ferragosto, mentre domenica la squadra affronterà in amichevole alle 17.30 il Ravenna di Massimo Gadda.

Sul fronte nuovi ingressi l’Ancona attende sempre il nulla osta dal Napoli per il tesseramento dell’attaccante Antonio Cioffi, promettente 2002 che da qualche giorno si allena insieme al resto della squadra grazie proprio al primo documento giunto da Napoli che gli permette di lavorare con i compagni e di sostenere partite amichevoli.

Non è escluso, dunque, che Donadel decida di schierarlo in campo già domenica contro il Ravenna: sarebbe una bella sorpresa per i tanti tifosi anconetani che sfrutteranno la giornata festiva per seguire il test dei biancorossi.

