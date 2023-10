Energe, Cioffi e Spagnoli pronti per l’Arezzo

Domani al Del Conero l’Ancona affronterà alle 18.30 l’Arezzo reduce dalla netta vittoria di lunedì sulla Spal per 3-1. Una vittoria, quella dei toscani di mister Indiani, che è la prima in casa e la terza stagionale e che li rilancia a quota 11 punti, al decimo posto. Un avversario in condizione, insomma, per l’esordio di Colavitto e per la squadra che va alla ricerca di un successo scacciacrisi ma anche della propria nuova identità. Il modulo preferito dal mister è il 4-3-3, in rari casi s’è discostato da questa certezza, e già ieri ha cominciato a organizzare la squadra in campo secondo il suo credo. Ieri con la maglia da titolare una difesa a quattro con Clemente a destra e Martina a sinistra, in mezzo Pellizzari e Cella. A centrocampo Gatto centrale con Nador e Paolucci mezzali, più avanti Energe, Spagnoli e Cioffi, il tutto considerando il rientro di Barnabà dalla squalifica ma anche la seconda assenza di Peli. Una formazione tutto sommato abbastanza scontata, visti gli uomini a disposizione in una squadra che, declinata secondo il 4-3-3 di Colavitto propenso alle ripartenze, appare al momento priva di un cursore di fascia destra com’era lo scorso anno Mezzoni. Perché Clemente sembra avere attitudini soprattutto difensive e Peli un attaccante in grado di fare anche l’esterno sulla mediana. Il terzino destro a tutta fascia potrebbe farlo Barnabà, che però con Colavitto lo scorso anno s’era ritagliato poco spazio. Nella composizione dell’undici di partenza, però, bisognerà tenere conto anche del fattore under che nella formazione ipotizzata sopra sarebbero solo Cella, Nador e Cioffi: tre, cioè il minimo indispensabile.

g. p.