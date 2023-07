Energe in ritiro da subito con i biancorossi Pressing per Zambataro e occhi al Siena

Ormai ci siamo, l’arrivo di Antonio Energe ad Ancona è solamente questione di ore: l’ex attaccante della Carrarese ha trovato l’intesa totale con la società dorica e in giornata dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Una trattativa tutt’altro che semplice, non perché il giocatore non fosse convinto dal progetto biancorosso, quanto perché attorno a lui si era quasi scatenata una vera e propria asta. Alla fine però, è stato quasi naturale scegliere l’Ancona: un fattore determinante lo ha sicuramente giocato l’insistenza con cui Micciola lo abbia cercato. I dialoghi tra il direttore sportivo dorico e l’entourage dell’attaccante iniziarono subito dopo la gara dei play-off che l’Ancona vinse sul campo della Carrarese, squadra da cui Energe si è svincolato lo scorso primo luglio: è lì che sono state gettate le basi per la trattativa che è ormai in dirittura d’arrivo. La società del patron Tiong ha costantemente fatto una corte serrata al giocatore, finendo per convincerlo nonostante l’inserimento in extremis di altri club (Lucchese e Rimini in primis): Energe si appresta a raggiungere i suoi nuovi compagni e che sarà a disposizione di mister Donadel fin dall’inizio del ritiro di Cingoli.

Ritiro a cui invece non prenderà parte Alessio Di Massimo: imminente è infatti il suo passaggio al Gubbio, che da tempo inseguiva il giocatore (ancor prima che approdasse ad Ancona). Ma i movimenti in entrata non finiscono qui: prosegue infatti la trattativa per portare in biancorosso Eyob Zambataro. Trattativa che si era momentaneamente arenata per permettere il perfezionamento della cessione di Bianconi al Lecco, ma che ora riprenderà: i rapporti con la società lombarda sono ottimi, ma per la società del patron Di Nunno questi sono giorni molto concitati fuori dal campo (il rischio di non partecipare alla Serie B dopo l’accoglimento del ricorso presentato dal Perugia). Ad ogni modo, permane ancora una sensazione di ottimismo sul buon esito della trattativa. Il nuome nuovo della difesa è invece Stefano Pellizzari, l’anno scorso alla Fermana. La società dorica non è però la sola interessata al giocatore sul quale ci sono anche Albinoleffe e Lucchese. Occhi sempre vigili poi in casa Siena: ad agosto, infatti, arriveranno le liste di svincolo per la società che non è riuscita ad iscriversi al campionato. I nomi che piacciono sono sempre quelli di Collodel, Riccardi, Belloni e Disanto, ai quali si è anche aggiunto il terzino Raimo.

Gianmarco Minossi