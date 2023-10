Energe suona la carica contro la Carrarese. La sfida dell’ex: "Sono pronto a segnare"

L’ex Carrarese Antonio Energe, trequartista giunto ad Ancona lo scorso luglio e che ha realizzato il suo primo gol in biancorosso con dedica ai tifosi un paio di settimane fa a Olbia, non è solo un ex della partita di domani. Il ventitreenne scuola Napoli, infatti, in due anni a Carrara ha realizzato 10 gol, e dei 6 dello scorso anno ben due, all’andata e al ritorno, li ha messi a segno proprio contro i dorici. Il primo nel 2-0 subito dall’Ancona allo Stadio dei Marmi lo scorso novembre, il secondo al ritorno al Del Conero nel match terminato 3-3.

L’Ancona s’è poi rifatta andando a vincere in gara secca a Carrara nei playoff, quindi d’estate gli apuani hanno salutato il giocatore che è approdato in biancorosso.

Per lui sarà davvero una partita speciale, quella di domani: "A Carrara sono stato molto bene, ho avuto un bel rapporto con la società e i tifosi e questi ultimi mi hanno sempre supportato, ancora oggi mi inviano messaggi. Sarà una partita importante, sicuramente emozionante per me, ma in cui cercherò di dare il massimo per portare a casa la vittoria".

Antonio Energe è intervenuto ieri pomeriggio sulle frequenze di Radio Tua al programma Punto Biancorosso, raccontando di Carrara, ma anche i suoi mesi ad Ancona e della sua rete a Olbia: "Una grande soddisfazione, il primo gol in una squadra non si scorda mai e poi è stato il gol vittoria, Cioffi ha fatto un assist magnifico, spero che ne arrivino altri il prima possibile". In entrambe le partite dello scorso anno contro l’Ancona Antonio Energe ha segnato su assist di Capello, il bomber della Carrarese: "Capello è un giocatore tuttofare che fa assist e gol, lo scorso anno 14, un giocatore fortissimo, che gioca in profondità, con lui non puoi che giocare bene". Quindi il confronto con Spagnoli: "Sono due giocatori diversi, Spagnoli è un bomber puro, tecnicamente fortissimo, e lo sta dimostrando facendo gol e assist. Spero che faccia qualche assist anche a me". E l’amicizia con Cioffi: "Lo conoscevo già ai tempi delle giovanili al Napoli ma non ci avevo mai parlato direttamente, perché è due anni più piccolo di me, ci conoscevamo di vista. Adesso parliamo la nostra lingua, anche con il pallone. Se dovessi fare un nome per un giocatore decisivo a Carrara farei il suo".

Insomma grande feeling con Cioffi e tanta voglia di lasciare il segno nella partita di domani: "La Carrarese è una squadra tosta, molto difficile da battere, poi in casa lo dicono anche i risultati, è ancora più forte. Una squadra che crea, che lascia pochi spazi e quei pochi spazi che avremo dovremo riuscire a sfruttarli nel migliore dei modi. E poi ci sarà il pubblico, carico per i risultati e le aspettative. Quindi firmerei per uno 0-1 come a maggio. Con un mio gol".

Sul momento della squadra e sugli errori commessi contro la Vis Pesaro, Energe ha concluso: "Il morale è alto, contro la Vis Pesaro abbiamo giocato una buona partita in cui meritavamo di più. Abbiamo commesso errori, ma penso che siano episodi, un periodo negativo, spero che questi episodi negativi finiscano e girino invece a nostro favore".

Ieri l’Ancona s’è allenata al Paolinelli, tutti a disposizione di Donadel tranne Gatto, recuperato dunque anche Pellizzari. Stamattina la squadra sosterrà la rifinitura a porte chiuse al Del Conero, nel pomeriggio la partenza per Carrara.

Giuseppe Poli