Enfant Terrible-Adria Ferries si ferma ai piedi del podio

Ha preso il via ieri a Puntaldia la prima frazione delle Melges 32 World League, evento organizzato dalla classe Melges 32 con il supporto della sempre ospitale Marina di Puntladia, già sede del Mondiale 2022. Il livello della competizione si è confermato elevato, con grandi nomi della vela internazionale coinvolti e regate molto competitive, caratterizzate da continui rimescolamenti all’interno della flotta. Al termine delle prime tre prove della serie, disputate in regime di brezza da Levante che ha soffiato tra i 6 e gli 8 nodi, a godere della prima leadership sono i tedeschi di Heat di Max Agustin, tra le altre cose anche presidente della classe, abili nel vincere con distacco le prime due prove e finire quarti nella terza. Una scoreline che li ha lanciati al primo posto, con un margine di due punti sui campioni iridati di Pippa 2, scafo armato da Lasse Petterson, e di quattro su Bluenext di Bonfiglio Mariotti, inatteso protagonista della giornata.

Ai piedi del podio staziona Wilma di Fritz Homann, incalzato a un solo punto da Enfant Terrible-Adria Ferries di Alberto Rossi che, assistito da Daniele Cassinari, nel corso della giornata ha migliorato con costanza i parziali passando dal sesto della prima prova al terzo ottenuto nell’ultima, e a quattro da Petite Terrible-Adria Ferries, che in pozzetto schiera l’inedita coppia composta da Claudia Rossi e Diego Negri.

"Anche se i risultati non dicono lo stesso, penso la nostra giornata sia stata positiva: era la prima volta che ci confrontavamo con la flotta e abbiamo raccolto parecchie informazioni utili. Siamo consapevoli di avere un problema di bolina con vento leggero e questo è stato il problema che più ci ha rallentato nelle regate di oggi. Il morale è quello giusto e c’è tanta voglia di lavorare e far bene, già a partire da domani" ha commentato Claudia Rossi una volta in banchina.

I distacchi risultano contenuti e i team aspettano la disputa della sesta regata, al termine della quale entrerà in gioco lo scarto, che permetterà di eliminare il peggior risultato della serie.

A Puntaldia si regaterà fino a domani: è infatti previsto un massimo di otto prove. Le Melges 32 World League 2023 si articolano su quattro frazioni: dopo le due di Puntaldia (la seconda è prevista verso fine maggio) la flotta tornerà in continente e sarà di scena prima a Riva del Garda (21-23 luglio), quindi a Porto Ercole (30 agosto-2 settembre), dove in palio ci sarà il titolo iridato.