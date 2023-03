"Era nel mio destino"

I contatti tra mister Francesco Moriconi e la Passatempese c’erano già stati in estate. "Ero a un passo dalla firma - confida mister Moriconi che ieri ha diretto il primo allenamento ai gialloblu -. Poi ho deciso, sbagliando clamorosamente, di andare a Chiaravalle. Sappiamo tutti quello che è successo, tre partite e mezzo, ma è meglio stendere un velo pietoso su quello che è stato a Chiaravalle". Ormai acqua passata. Dal rossoblu della Biagio al gialloblu della Passatempese. Dal girone A della Promozione a quello B. Tutto in una stagione. "Un girone che conosco come le mie tasche, visto che l’ho fatto per circa quindici anni. Sarà difficile visto che nelle prossime due partite affronteremo le prime due della classe: Aurora Treia e Civitanovese. E poi ci saranno gli scontri diretti. Non sarà facile per noi, ma non lo sarà anche per gli altri. L’obiettivo sarà centrare la salvezza diretta". Ieri il primo allenamento di Moriconi alla squadra. "Qualche giocatore lo conosco avendolo avuto come avversario, Ci sarà da rimboccarsi le maniche". Il nuovo allenatore vuole spendere due parole anche per il collega che l’ha preceduto (Menghini). "Massimo rispetto per chi c’è stato prima di me. Credo che abbia fatto bene, ma la vita degli allenatori è questa. Spero che i giocatori capiscano che quando un allenatore viene esonerato la sconfitta non è solo dell’allenatore, ma anche della squadra, di tutti". La società con il cambio in panchina spera di dare una scossa alla squadra. in casa Passatempese, nona in classifica, la vittoria manca da sette partite.