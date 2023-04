Esame Borgo per la Castelfrettese A Filottrano arriva il Chiaravalle

Cliente scomodo per la capolista Castelfrettese che riceverà la visita oggi di un agguerrito Borgo Minonna, quarto in classifica. Secondo impegno consecutivo casalingo invece per una Filottranese alla ricerca della vittoria: domani i biancorossi se la vedranno contro il Chisravalle. Sul campo dell’ultima della classe, Loreto, scende invece il Sassoferrato Genga, terzo. Il programma. Prima Categoria (girone B), 26^ giornata. Oggi (ore 16): Castelbellino-Staffolo, Castelfrettese-Borgo Minonna, Castelleonese-Villa Musone, labor-Colle 2006, Loreto-Sassoferrato Genga, Montemarciano-Monserra, Sampaolese-Real Cameranese. Domani: Filottranese-Chiaravalle. Classifica: Castelfrettese 54; Filottranese 51; Sassoferrato Genga 47; Borgo Minonna 45; Castelbellino 39; Staffolo e Chiaravalle 37; Montemarciano 33; Castelleonese 31; Labor, Real Cameranese e Sampaolese 30; Monserra 29; Villa Musone 26; Colle 2006 11; Loreto 9.

Filottrano. E’ il giorno della presentazione del trofeo Città di Filottrano, giunto alla ventesima edizione, che come consuetudine si gioca durante il periodo pasquale, da ormai venti anni. Sempre l’Us Filottranese a organizzare per una manifestazione riservata alla categoria Esordienti. Il vernissage si terrà questa mattina presso la sede sociale della Filottranese.