Esce De Santis, in difesa entra Pellizzari Visite mediche: subito arruolato per Donadel

Un po’ come con Antonio Cioffi: manca solo l’ufficialità, ma anche Stefano Pellizzari ormai è dell’Ancona. Ieri il giocatore s’è sottoposto alle visite mediche necessarie per il suo tesseramento, oggi si unirà dunque ai compagni in ritiro a Cingoli e dovrebbe essere ufficializzato dalla società. Nel frattempo Simone De Santis ha salutato i compagni per accasarsi al Pineto. Un difensore centrale per un altro, insomma, e nel reparto le uscite potrebbero non essere concluse, visto che su Camigliano ci sarebbe l’interesse del Potenza. La difesa è un reparto che è stato rivoluzionato, rispetto allo scorso anno, non soltanto nel sistema di gioco, ma anche negli interpreti. Non ci sono più Mondonico, De Santis, Fantoni e Bianconi, Camigliano potrebbe essere in uscita, ma gli inserimenti fatti dal diesse Micciola in collaborazione con il tecnico Donadel sembrano rispondere alle caratteristiche richieste. Anche nel test con il Ravenna la difesa schierata per un’ora con Barnabà e Dutu braccetti a fianco a Cella ha dato risposte positive, il reparto conta anche il giovane Filippo Marenco e ora arriva Stefano Pellizzari. Le scelte non mancano, insomma, ma è chiaro che a ogni uscita, a questo punto, corrisponderà un nuovo inserimento. Nessuna novità, nel frattempo, per Antonio Cioffi: l’attaccante partenopeo classe 2002 che domenica scorsa ha esordito con la maglia dell’Ancona contro il Ravenna, è ancora in attesa che la società dorica riceva dal Napoli la documentazione firmata dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis e necessaria al suo tesseramento. Il nulla osta si fa attendere da diversi giorni ma dopo essere arrivata l’autorizzazione per allenarsi e sostenere partite non ufficiali, in settimana si dovrebbe sbloccare anche quest’ultimo inciampo. Il tesseramento del giovane attaccante permetterebbe così al diesse Micciola di porre rimedio alla mancanza di un giocatore sulla fascia destra, esterno di centrocampo o terzino, che a questo punto potrebbe essere un over, dunque con caratteristiche di solidità e d’esperienza in un ruolo in cui, tra l’altro, potrebbe adattarsi bene anche Simonetti, sempre che l’Ancona alla fine riesca a trattenerlo con sé. Per il ruolo di esterno la lista dei concorrenti non cambia: ci sono Federico Valietti, di proprietà del Genoa, Francesco Corsinelli in uscita dal Gubbio e Alessandro Albertini del Cesena. Intanto l’amichevole di domani allo Spivach contro il Corticella di serie D è stata anticipata alle 16.30. Giuseppe Poli