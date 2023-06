Esordienti, Pulcini e Primi Calci: torneo a Collemarino

Trofeo Città di Ancona dal 5 al 25 giugno a Collemarino per Esordienti 201011, Pulcini 201213 e Primi Calci 201415. Due i gironi di Esordienti 2010: A con Nuova Folgore Rossa, Cral Angelini, San Biagio, B.N. Chiaravalle e Aurora Jesi, nel B N.Folgore Bianca, Senigallia C., Osimo S., Labor S.M. Nuova, GLS Dorica Torrette e Camerano. Esordienti 2011: N.F Bianca, N.F. Rossa, Aurora Jesi, Candia, Ancona e Biagio Nazzaro. Pulcini: A 2012 N.F. Rossa, V. Fabriano, Senigallia C. e Camerano, il B da N.F. Bianca, Aurora Jesi, B. Nazzaro e San Biagio. Girone A 2013 Ponterosso, A.Jesi Bianca, Osimana e Ancona, il B con N.F. Bianca, Osimostazione, B. Nazzaro e Porto Recanati. Infine i Primi Calci 201415: N.F. Bianca, N. F. Rossa, B. Nazzaro, A. Jesi, Camerano e Castelfrettese. Intanto la Nuova Folgore ricorda che sono aperte le iscrizioni al Milan Academy.