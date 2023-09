Esordio alle 19. Al PalaRossini oggi c’è Roseto

Prima stagione di serie B Interregionale e Stamura Ancona subito sul parquet del PalaRossini (ingresso gratuito) per il debutto nella quarta serie nazionale. Oggi, alle ore 19, i dorici affrontano infatti all’esordio il Roseto 2020: non si tratta della prima squadra della città abruzzese, che ha il suo club principale in serie B Nazionale, ma non di meno questo 2020 si presenta ambizioso, con elementi come Bastone, già capocannoniere della B unica qualche anno fa, l’ex serie A Lestini (40 anni) e il lungo fabrianese Bartolozzi, senza dimenticare il talento dell’argentino Maretto, fratello della promessa della Vuelle, che in serie C lo scorso anno ha fatto fuoco e fiamme segnando valanghe di punti. La squadra del capoluogo, dal canto suo, dopo anni come Campetto, ripropone un nome storico e di grande tradizione come Stamura, un prestigio costruito in oltre un secolo di vita e tante stagioni ai massimi livelli. Lo fa con un progetto coraggioso e coerente: ripartire dal settore giovanile e dagli under per aprire un nuovo ciclo. In un girone E pieno di grandi firme, Ancona è l’unica ad avere solo under e inevitabilmente almeno all’inizio potrebbe pagare dazio ma l’obiettivo salvezza non è un miraggio.