Espugna Bitonto: decisiva la bella di lunedì in Puglia

bitonto

2

città di falconara

3

BITONTO: Castagnaro, Diana Santos, Cenedese, Renatinha, Lucileia, Nicoletti, Pezzolla, Divincenzo, Mansueto, Pernazza, Errico, Tempesta. All. Marzuoli

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Rozo, Isa Pereira, Pato, Praticò, Pirro, Saluzzi, Zepponi, Taina, Ferrara, Polloni. All. Neri

Arbitri: Manzione (Salerno), Di Micco (Cinisello Balsamo), Carone (Bari); crono: Dimundo (Molfetta)

Reti: 2’53’’ pt Rozo (F), 9’14’’ Castagnaro (B); 3’42’’ st Renatinha (B), 15’40’’ Rozo (F), 19’36’’ Pereira (F)

Note: ammonite Praticò (F), Ferrara (F), Taina (F)

Chi di 2-3 ferisce, di 2-3 perisce. Epica rimonta del Città di Falconara, ribalta il Bitonto in Puglia e manda la serie di semifinale alla bella di domani, ore 19. È una vittoria sensazionale quella delle Citizens, utile a cancellare il kappao bruciante del PalaBadiali di domenica scorsa.

Un saliscendi emozionante, quello di ieri sera, con le ragazze di Neri in vantaggio, rimontate e poi vittoriose a 24 secondi dal termine grazie a Isa Pereira. Un grandissimo primo tempo tra due delle migliori squadre di questo campionato. Rozo apre subito, Castagnaro (il portiere già decisivo per le sue parate) segna il gol dell’1-1. Siamo alla ripresa, Renatinha porta avanti le pugliesi.

A sette dal termine, Falconara gioca la carta del quinto di movimento: Rozo, doppietta, pareggia i conti.

Nel finale i fuochi d’artificio. Isa di testa lancia in contropiede Pato, la 99 chiude il triangolo e Pereira porta in vantaggio le sue a 24 secondi dalla sirena. L’assalto finale del Bitonto non conclude. Falconara è ancora viva. Falconara è sempre viva. Chi vincerà domani alle 19 in gara-3 di semifinale, sempre a Giovinazzo, sfiderà la già finalista TikiTaka Francavilla per lo Scudetto. Lo abbiamo già detto, oggi più che mai: le regine d’Italia e d’Europa, le falchette, non hanno alcuna intenzione di abdicare.

Giacomo Giampieri