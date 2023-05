Espugnato il Grottammare

GROTTAMMARE

0

PASSATEMPESE

3

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 25’ st Maraschio, 40’ st Clementi, 46’ st Ferreyra (rig)

Note: espulso De Panicis al 10’ st per fallo di reazione

Grottammare

Una vittoria cercata e voluta in uno scontro da brividi. Quella della Passatempese che espugna Grottammare con tre gol. Realizzati nelle ripresa, con il successo che ritorna nei Galletti dopo quasi un girone. E’ anche la prima vittoria dell’era Moriconi con la Passatempese - in superiorità numerica - che sblocca il risultato con Maraschio lesto a sfruttare un’indecisione della difesa locale dopo un cross dalla sinistra di Polidori. I padroni di casa si procurano un rigore con Pazzi, ma Pomili dal dischetto calcia alto. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio ospite con una ripartenza iniziata da Ferreyra che serve un bel pallone a Clementi che non sbaglia. In pieno recupero il tris di Ferreyra che si procura e realizza un rigore.