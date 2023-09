Estra e Ancona unite altri tre anni: "Così potrà crescere il brand"

Una partnership triennale, per far crescere non soltanto i rispettivi brand, ma soprattutto per aiutare il territorio attraverso i risultati: è la sintesi dell’accordo che prevede il rinnovo della collaborazione tra l’Ancona e Estra, l’azienda toscana leader nel settore dell’energia, che è stato ufficializzato ieri mattina con una conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di Ancona, alla quale era presente anche Marco Gnocchini, presidente di Estra Prometeo e storico tifoso dell’Ancona. Un legame profondo, che si rafforza così ulteriormente e per il quale ha espresso la propria soddisfazione il sindaco dorico Daniele Silvetti: "Sono onorato di annunciare alla città che il sodalizio fra Estra e l’US Ancona non solo si consolida, ma conosce oggi una programmazione. Sapete quanto sia a me caro questo progetto, che l’Ancona sta portando avanti in modo sicuro e serio. E’ un percorso triennale e per noi è importante intensificare la rete di rapporti fra un’azienda leader come Estra e la società calcistica cittadina, una delle espressioni più autorevoli e importanti della nostra città dal punto di vista culturale. C’è la percezione che in questi tre anni si possa concretizzare qualcosa di significativo. Ci sono prospettive che ci vedono uno accanto all’altro: noi vogliamo la nostra comunità ancora più unita, perché le sfide che ci si presentano davanti non sono solo di carattere sportivo. Ringrazio Estra e l’US Ancona per il messaggio che lanciano alla città". Rincara la dose l’amministratore delegato del club biancorosso, Roberta Nocelli: "Il sindaco ci ha detto fin dall’inizio che avrebbe cercato di sostenere l’Ancona. Questa giornata è per noi un passaggio fondamentale ed è un riconoscimento molto importante: significa che siamo una società credibile, che lavora in modo serio. Legare il nostro nome a quello di Estra, è per noi motivo di orgoglio: ringrazio ancora il sindaco per averci dato fiducia e speriamo di toglierci presto soddisfazioni non soltanto sportive. Avremmo entrambi bisogno di essere soddisfatti del nostro rapporto, sia in un verso che nell’altro". Accanto alla Nocelli, il Presidente esecutivo di Estra, Francesco Macrì: "A Silvetti mi lega una profonda amicizia, ritrovarlo oggi sindaco è per me motivo di soddisfazione. Estra ha un rapporto importantissimo con la città di Ancona, che rappresenta il primo polo aziendale che ha creduto in noi. E’ un progetto importante, che definirei difensivo, perché è l’ultima multiutility nata in Italia. Estra è cresciuta come gruppo e ha nel socio di riferimento una struttura industriale che sta dando corpo ad un progetto più ampio, che vorremmo trasferire nelle Marche, a cominciare da Ancona. E’ un progetto difensivo dal punto di vista dei territori: col tempo, i sindaci hanno costruito progetti industriali a livello territoriale. La nostra ricetta può essere importante per preservare l’identità della nostra regione e l’Ancona è un alleato fondamentale".

Gianmarco Minossi