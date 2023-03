Europei Indoor, Barontini a caccia della finale

di Michele Carletti

A caccia della finale. Sabato pomeriggio palpitante per Simone Barontini che oggi, intorno alle 17.35 (diretta tv su Rai 2), sarà impegnato nella semifinale degli 800 metri ai Campionati Europei Indoor di Istanbul. Il primo step il mezzofondista dorico l’ha superato giovedì pomeriggio con il secondo posto con annessa qualificazione nella quinta e ultima batteria degli 800 metri corsa nell’Atakoy Arena. "Sono soddisfatto. Passare in semifinale era un primo step ed è stata una batteria abbastanza tosta, perché c’erano due avversari molto quotati – racconta Barontini, 24 anni –. Anche le altre non è che fossero proprio da meno anche se probabilmente la mia era la più difficile. L’importante comunque era passare". Anche perché non sono mancate le sorprese come l’eliminazione del belga Tibo De Smet, vittima eccellente, presentatosi al via da capolista stagionale, giunto terzo alle spalle proprio di Barontini. "Qualche nome importante è uscito. Adesso testa alla semifinale, anche se per assurdo è più difficile la batteria che il passaggio dalla semifinale alla finale visto che da dodici passeremo a otto. Che semifinale sarà? Non so che gara aspettarmi. Nel senso che tutti sono pericolosi. Arrivati tra i primi dodici non bisognerà sottovalutare nessuno, saranno tutti competitivi e spero di giocarmi al meglio le mie carte". Ieri intanto il portacolori delle Fiamme Azzurre ha trascorso la giornata tra fisioterapia e tanto riposo. Barontini se la dovrà vedere con altri cinque avversari: il finlandese Joonas Rinne, il belga Eliott Crestan il britannico Guy Learmonth, lo spagnolo Adrian Ben e lo svedese Andreas Kramer. "Il più temibile e quello che ho visto meglio è Crestan che poi è quello che all’Europeo under 23 è arrivato secondo e ha una buona volata finale – dice Fabrizio Dubbini, allenatore di Barontini –. Kramer è un ottimo atleta, anche lui è molto qualificato, forse ha un finale meno importante. Ma è uno che normalmente si mette davanti e fa il ritmo. Potrebbe essere molto utile se tiene il ritmo alto per consentire la qualificazione anche se non diretta con i ripescaggi, perché due atleti saranno ripescati per la finale (si qualificheranno alla finale i primi tre di ogni batteria e i successivi due più veloci, ndr). Siamo fiduciosi, Simone sta bene vedremo domani sera (stasera, ndr). Nell’altra semifinale l’altro azzurro Tecuceanu, campione italiano in carica indoor con lo scudetto vinto un paio di settimane fa ad Ancona, se la vedrà con Vindics, Tuka, Robert, Borkowski e Miron.