Europei indoor, Barontini in pista Scatta la caccia alla semifinale

Inizia l’avventura nell’europeo per Simone Barontini. Oggi pomeriggio il via della batteria degli 800 metri per cercare di conquistare un posto in semifinale. Saranno proprio gli ottocentisti i primi a scendere in pista negli Euroindoor 2023 di Istanbul. Alle ore 17 ora italiana (le 19 in Turchia) l’anconetano Barontini e il campione d’Italia Catalin Tecuceanu andranno a caccia del penultimo atto. Accedono alle semifinali i primi due classificati delle cinque batterie più i due migliori tempi. Sarà una prima giornata ricca di azzurro. Sedici gli italiani al via oggi, tutti impegnati nei rispettivi primi turni. Il mezzofondista dorico - raggiunto in Turchia anche da coach Fabrizio Dubbini - vorrà essere subito protagonista, anche perché "la condizione è ottima, sto molto bene" ha confidato il ragazzo delle Fiamme Azzurre, 24 anni, poco prima di lasciare l’Italia. Se tutto dovesse filare per il verso giusto vedremo tre volte Barontini in gara. "Ovviamente spero nei tre turni, ma ragioniamo una gara alla volta, in queste manifestazioni ogni turno è un’ipotetica finale e non bisogna sottovalutare nessuno".

Come Barontini ha fatto ad agosto nell’europeo di Monaco di Baviera, settimo in finale con record personale. E l’obiettivo anche stavolta non può essere diverso. "Ovviamente la finale è un obiettivo, Monaco 2022 mi ha messo appetito". La grinta e la voglia di far bene non mancano soprattutto dopo il secondo posto colto in casa nel tricolore in sala di Ancona. Un campionato italiano corso all’attacco sin dal primo metro, condotto davanti per 700 metri, poi quel sorpasso negli ultimi cento, quelli decisivi. "Con il coach ho riguardato gli italiani, abbiamo analizzato la gara e non cambierei nulla, se non più decisione quando sono stato superato da Catalin. Se ci siamo sentiti con Catalin? Ci siamo scambiati qualche battuta nel post gara e qualche messaggio, non penso che il suo atteggiamento sia stato esemplare, ma lo considero un capitolo chiuso, voglio solo essere concentrato per Istanbul". Sarà il terzo europeo indoor per Barontini "e oggi vedo un’Italia più competitiva e affiata. Quella di quest’anno sarà una squadra super competitiva".