Europei Paraciclismo: Farroni tenta il colpo d'oro

Giorgio Farroni continua a stupire e a conquistare successi nonostante l’età. Nonostante la brutta caduta di inizio stagione negli allenamenti di Pescara Giorgio oltre a conquistare podi in Coppa del mondo e nelle classiche europee ha vinto il campionato italiano, quarto ai mondiali e adesso si è laureato campione europeo a cronometro.

Dopo il doppio quarto posto ai mondiali di Glasgow, Giorgio Farroni torna al successo agli European Championships di paraciclismo che si stanno svolgendo a Rotterdam in questi giorni. Il pluricampione della città della carta ha conquistata il gradino più alto del podio al termine di una gara complicata e difficile, condotta con decisione e determinazione.

Venerdì, dopo la bellissima prova conquista l’oro e diventa campione europeo nei 10 km di gara contro il tempo per Giorgio Farroni che nonostante la sua età (1976) continua a stupire. In questa competizione ha battuto lo spagnolo Garcia Abella finito dietro di lui di 38 secondi e il rappresentante della repubblica Ceca Petr Berger che ha chiuso al terzo posto.

Questa mattina, con inizio alle ore 9, Giorgio Farroni nella gara in linea proverà a laurearsi campione europeo. "European para-cycling championchip: oggi - afferma Giorgio - vittoria nella cronometro… finalmente si fa suonare l’inno di Mameli, campione europeo. Un’altra maglia collezionata, una vittoria sudata e tanto desiderata: sono contento".

Anche il sindaco Daniela Ghergo si è congratulata con il campione fabrianese subito dopo la grande prova del campione cartaio: "Il tuo successo è un orgoglio per la nostra città e un esempio di determinazione per tutti! Hai raggiunto una straordinaria vittoria Giorgio, siamo fieri di te! In bocca al lupo per le prossime sfide, Fabriano è con te e ti sosterrà sempre!".

a. c.