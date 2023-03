Evitato il contatto tra tifosi, show di Seba Rossi in tribuna: rissa sfiorata

Nervi tesi prima e durante la partita. Nei pressi dello stadio prima del fischio d’inizio c’è stato un tentativo di contatto tra le tifoserie. E’ stata la polizia a disperdere i più facinorosi effettuando una carica di alleggerimento per evitare scontri. Agitazione anche in tribuna. Dopo il gol del Cesena alcuni sostenitori hanno esultato forse eccessivamente, scatenando l’ira di alcuni spettatori anconetani. Tra questi l’ex campione d’Europa del Milan Sebastiano Rossi, cesenate doc. Si è sfiorata la rissa. Sono dovuti intervenire gli uomini della sicurezza per placare gli animi.