"Fa male perdere così Ora bisogna resettare"

A fine partita c’è anche il direttore sportivo Francesco Micciola ai microfoni, che cerca di spiegare l’incredibile sconfitta ma anche l’episodio che ha preceduto la partita, cioè l’inizio ritardato di 52’: "Fa male perdere così, è un peccato, alla fine il pareggio sarebbe stato più giusto. Però abbiamo sbagliato parecchi appoggi facili, a livello tecnico. Era quasi finita la partita ed è arrivato questo gol. Bisogna resettare tutto, recitare il mea culpa e ripartire da questi errori". Non è bastato il vantaggio, né il buon inizio di ripresa: "L’approccio non è stato male, e nella ripresa abbiamo conquistato molti calci d’angolo che potevano sortire effetti. Sono sempre partite difficili, queste, fino alla fine devi stare lì, concentrato, con l’attenzione giusta, purtroppo siamo stati puniti ma non meritavamo la sconfitta, il calcio anche questo". In un campionato in cui non si può mai dare nulla per scontato: "Devi stare sempre concentrato fino alla fine perché al minimo errore ti puniscono e torni a casa con zero punti e con il rammarico che potevi fare di più. Dispiace, si deve ripartire". Seconda partita persa così dopo quella di Chiavari: "Mancava pochissimo, dispiace perché è una mazzata perdere così. E’ tutta esperienza, si deve andare avanti e pensare alla partita con il Cesena". Nella ripresa tanti angoli battuti inutilmente, forse non c’è stata la necessaria freschezza dopo la partita di sabato scorso: "Il risultato ci penalizza, purtroppo queste partite se non stai attento fino alla fine vieni punito, sicuramente nella ripresa potevamo fare di più, non abbiamo mai calciato in porta, dobbiamo essere ancora più cinici e più attenti nelle conclusioni". Sulla vicenda dell’inizio ritardato: "Abbiamo fatto un favore all’Imolese, ci sono stati dieci minuti di tolleranza e s’è deciso di aspettare d’accordo con gli avversari. Certo, un episodio che non succede neanche tra i dilettanti".

g. p.