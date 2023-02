Fabriano Cerreto, arriva il Porto Sant’Elpidio

Si torna in campo nei campionati dilettantistici per un mercoledì di recuperi delle sfide rinviate dieci giorni fa per il maltempo. In Eccellenza il Fabriano Cerreto non potrà sbagliare in casa contro il Porto Sant’Elpidio (recupero della 3^ giornata di ritorno). I cartai (fischio d’inizio alle 15) andranno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. Con i tre punti il Fabriano Cerreto raggiungerebbe a quota 19 la coppia Chiesanuova-Castelfidardo. Subisce un nuovo rinvio l’altra sfida tra Urbino e Chiesanuova: si giocherà fra una settimana (ore 15). In Promozione si giocano oggi invece nel girone B (dove è protagonista la Passatempese) due sfide: Matelica-Potenza Picena e Palmense-Corridonia. In Prima Categoria (girone B) si recupererà stasera Sassoferrato Genga-Colle 2006 (ore 20:30), match valido per la prima giornata di ritorno. Classifiche.

Eccellenza: Atletico Ascoli 37; Atletico Azzurra Colli 34; Forsempronese e Atletico Gallo 33; Osimana 32; Montefano e Jesina 31; Urbino 29; Valdichienti Ponte 28; Sangiustese 25; Maceratese 22; Chiesanuova e Castelfidardo 19; Fabriano Cerreto 16; Marina 6; Porto S.Elpidio 4.

Promozione (girone B). Civitanovese 37; Aurora Treia 32; Monturano 29; Trodica 27; Potenza Picena e Atletico Centobuchi 25; Palmense 24; Matelica e Passatempese 23; Casette Verdini 22; Monticelli 21; Monterubbianese e Castel di Lama 20; Corridonia 18; Cluentina 17; Futura 96 15; Grottammare 14.