Fabriano Cerreto da record. Nove risultati utili consecutivi

E’ un periodo molto positivo per il Fabriano Cerreto che, dopo aver perso le prime due gare, ha inanellato 9 risultati consecutivi. In 11 gare ha conquistato 17 punti frutto di 4 vittorie e cinque pareggi, 9 gol fatti e soli sette subiti, miglior difesa del campionato e quarto posto in graduatoria in coabitazione con Biagio Nazzaro, Fermignanese e Valfoglia. Prossimo impegno in casa domenica contro il Vismara che era partita per viaggiare tra le prime del campionato ma in questo momento è in difficoltà ed è relegata al penultimo posto con 9 punti. Dopo questa gara ce ne saranno quattro terribili con il Fabriano Cerreto che dovrà affrontare Fermignanese, (17 punti) Portuali (prima con 23 p.), Marina (16 p.) e Sant’Orso (seconda con 20 p.) che sono compagini allestite per ottenere il salto di categoria. "Siamo in buon momento – è mister Tiranti che parla – abbiamo fatto molti punti dopo aver incominciato con due sconfitte consecutive. Adesso gira tutto per il verso giusto però dobbiamo ancora incontrare le prime due (Portuali e Sant’Orso) e il Marina. La squadra sta reagendo bene e piano piano sta crescendo. Se riusciamo a uscire indenni dalla prossime 4 gare e chiudere in una buona posizione il girone di andata possiamo dire che siamo sulla buona strada". "La rosa – continua l’allenatore – è composta dall’80% da giocatori nati nella città, ha uomini di esperienza e di qualità, giovani talentuosi provenienti dal settore giovanili. Un mix da assemblare alla perfezione che a lungo andare potrà fare bene. Domenica – conclude – è una gara difficile perché il Vismara gioca meglio in trasferta che in casa, quindi dovremo fare attenzione perché saremo senza Tizi che è un giocatore importante e di qualità e che in questo momento è una pedina che dà molto all’economia del nostro gioco".

Angelo Campioni