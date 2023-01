Fabriano Cerreto, il tecnico Destro "Dobbiamo acquisire più autostima"

Equilibrio. La parola giusta finora in un campionato di Eccellenza che oggi riprende il cammino dopo le fese con la prima giornata del girone di ritorno. "Ogni partita ha una storia a sé – dice mister Flavio Destro (nella foto), allenatore del Fabriano Cerreto –. Un campionato difficile e lo sarà anche in questo girone di ritorno. Noi dovremo continuare il nostro percorso di crescita, acquisire sempre più autostima ed essere consapevoli delle nostre qualità". Un Fabriano Cerreto che ospiterà la Forsempronese, "una squadra che si conosce da parecchi anni e che gioca un bel calcio". Mister Destro potrà contare davanti su Bezziccheri, ma anche su Capristo anche se quest’ultimo non è stato ancora ufficializzato. Ritroverà il portiere Marcantognini, ma da avversario, dopo averlo allenato per una stagione, in C, con la Fermana. "Un bravo ragazzo che ha qualità, tra i migliori portieri del girone". Novità nell’Osimana che parla sempre più argentino. A disposizione di Mobili oggi, contro il Porto Sant’Elpidio di Titone e Sarr, ci saranno Ruibal e Scheffer. Anche la Jesina in casa della capolista Atletico Ascoli può vantare un Giovannini in più. Il Castelfidardo scende sul terreno dell’Atletico Azzurra Colli con assenze pesanti: Braconi e Fermani squalificati. Marina sul campo della Sangiustese. Eccellenza, 1ª giornata di ritorno. Oggi (ore 14.30): Atletico Azzurra Colli-Castelfidardo (ore 15), Atletico Gallo-Maceratese, Atletico Ascoli-Jesina, Fabriano Cerreto-Forsempronese, Montefano-Chiesanuova, Osimana-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Marina, Valdichienti Ponte-Urbino. Classifica: Atletico Ascoli 30; Valdichienti Ponte 28; Montefano 26; Forsempronese e Urbino 25; Osimana, Atletico Azzurra Colli e Jesina 24; Atletico Gallo 23; Chiesanuova e Sangiustese 19; Maceratese 17; Castelfidardo e Fabriano Cerreto 13; Marina 6; Porto Sant’Elpidio 3.