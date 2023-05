Fabriano crede nell’A2 "Uniti verso l’obiettivo"

L’ultima giornata di campionato ha confermato la terza posizione della Ristopro che accederà ai play-off dove troverà Roseto. Fabriano è l’unica marchigiana a sorridere nonostante il successo arrivato domenica contro la Goldengas a Senigallia fosse ininfluente.

Adesso i cartai saranno impegnati nella seconda fase e la strada sarà lunga e dura perché ai playoff affronteranno il Roseto di Santiangeli e Amoroso in una gara che fa rivivere i fasti, le emozioni e le sfide dei primi anni duemila.

Fabriano è inserito nel tabellone 4. L’altro accoppiamento sarà Luiss Roma-Ozzano e nel secondo turno affronterà la vincente tra Roseto-Ristopro. Chi vincerà si qualificherà alla fase finale del 16-17-18 giugno a Ferrara insieme alle vincenti degli altri tre tabelloni: per le quattro squadre che arriveranno all’ultimo atto ci saranno in palio due posti per l’A2.

"La vittoria di Senigallia – afferma il direttore generale Paolo Fantini – ha coronato una regular season che definerei eccezionale, frutto di una coesione eccezionale tra staff tecnico e giocatori, con un gruppo squadra composto da persone e atleti di grande spessore, come anche confermato dal feeling che si è creato con il pubblico. Il mio, anche a nome della società, è un grazie a tutti per quanto è stato fatto e per come è stata condotta la stagione.

Adesso ci giochiamo questi playoff contro Roseto, una squadra composta da giocatori importanti per la categoria, una squadra e una società che hanno un obiettivo dichiarato, quello della promozione.

Roseto è una piazza storica e questo incrocio rinverdirà i ricordi degli scontri avvenuti in serie A. Gli ex sono Marco Santiangeli, con noi la scorsa stagione, oltre ad Alfonso Zampogna che ha fatto una sola apparizione prima dello stop del campionato per covid".

"Quindi – continua il dirigente fabrianese – una serie playoff che cercheremo di onorare e giocare al meglio come abbiamo sempre fatto, per onorare il grande risultato di questa stagione". "Per il resto – conclude Fantini – il futuro è attualmente e purtroppo un’incognita. L’appello è rivolto a tutta la Fabriano sportiva e non affinché, forse per la prima volta, si faccia squadra e si remi verso un unico obiettivo, perché questa tradizione e questa passione non si perdano ancora una volta. Il mio è un augurio che ancora una volta, Fabriano non perda un’ulteriore occasione". Angelo Campioni

Le gare contro Roseto essendo gli abruzzesi arrivati secondi sarà: Gara 1 a Roseto domenica 14 Maggio ore 19; Gara 2 a Roseto martedì 16 Maggio ore 20,45; Gara 3 a Cerreto venerdì 19 ore 2; Gara 4 eventuale domenica 21 a Cerreto alle 19; Gara 5 eventuale a roseto mercoledì 24 alle 20,45.