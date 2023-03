Fabriano è una corazzata, Ancona ci prova

Nona giornata di ritorno e la Luciana Mosconi, reduce dalla sbornia di punti e d’entusiasmo frutto della vittoria maturata contro il Fiorenzuola (104-102 al termine dell’overtime), va in cerca di conferme giocando domenica in trasferta sul campo della Virtus Imola. I dorici di coach Piero Coen hanno avuto qualche giorno in più di altre squadre per preparare il prossimo appuntamento, visto che hanno giocato l’11 marzo – la Virtus Imola, però, è scesa in campo il 4 marzo e poi ha riposato – e si presentano all’appuntamento decisi a confermare le buone cose mostrate contro il Fiorenzuola al PalaPrometeo. Luciana Mosconi quarta in classifica con 24 punti, Virtus Imola decima a quota 20, ma questo girone insegna che è inutile guardare la classifica, non solo perché le squadre non hanno tutte lo stesso numero di partite all’attivo, ma anche perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo, come insegna il ko dei dorici di poche settimane fa in trasferta contro il Matelica. La vittoria all’overtime sul Fiorenzuola ha mostrato un aspetto piuttosto inedito della Luciana Mosconi: quello di saper restare incollata alla partita e all’avversario per oltre quattro tempi, anche nei momenti di difficoltà, di riuscire ad aggrapparsi ora all’atletismo di Giombini, ora alle giocate di Bedin, ora alle triple di Panzini, o a quelle di Carnovali – entrambi a segno dall’arco con circa il 50% dei tiri –, ora alle giocate di un infinito Ciribeni, ma anche alle stoppate come quella di Ambrosin a un secondo dalla fine del supplementare contro Fiorenzuola. Insomma, i dorici di Piero Coen arrivano alla sfida di Imola dopo aver fatto il pieno di consapevolezza e carichi di energie positive, i giocatori chiave della squadra sembrano attraversare un buon momento di forma e queste ultime sei partite di regular season dovranno confermarlo. A cominciare proprio dalla sfida che attende i bianconeroverdi domenica al PalaRuggi.

g.p.