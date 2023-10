"Fabriano: La Ristopro cerca subito il riscatto a Bisceglie"

Una Ristopro a corrente alternata, dopo l’ottima prova di Imola, è uscita sconfitta di fronte ai propri tifosi da un San Severo che dopo aver subito nel primo quarto i cartai ha giocato una gara molto intensa in attacco con un quartetto (Pierotti-Colombo-Fall-Gatto) che ha tirato da tutte le parti con percentuali altissime e una difesa molto grintosa capitanata dall’ex di turno Fall che ha spadroneggiato sotto le plance soprattutto nel finale mettendo in difficoltà i biancoazzurri. Adesso è tempo di pensare alle prossime due gare, quando i ragazzi di Grandi prima si recheranno oggi a Bisceglie ancora bloccato a 0 punti, poi domenica di nuovo in casa contro Taranto. La Ristopro dovrà subito assimilare la sconfitta per tornare da questa insidiosa trasferta con la vittoria in tasca. Non sarà una partita facile, ma Stanic e compagni cercheranno di cancellare San Severo e imitare il successo di Imola. Contro San Severo ottima prova di Granic che ha messo a referto una doppiadoppia con 21 punti (713, 12) e 13 rimbalzi. Dietro di lui Centanni 17 punti (16, 410) e capitan Stanic 13 (25, 28) e 7 assist nonostante qualche imprecisione di troppo. "Abbiamo giocato – afferma coach Federico Grandi – una partita mediocre sotto tutti i punti di vista. In attacco non siamo mai riusciti a imporre il nostro ritmo, fermando troppo la palla e affidandoci a iniziative individuali e in difesa siamo stati davvero troppo morbidi. In questa sconfitta ci sono tanti demeriti nostri ma anche tanti meriti dell’avversario. Dispiace perché ci tenevamo tanto a fare bene alla prima in casa davanti ai nostri tifosi che sono stati splendidi. Domani (oggi, ndr) andiamo a Bisceglie contro una squadra molto fisica sia negli esterni che nei lunghi. I loro punti di riferimento sono l’esperto Dip molto efficace in post, l’estro e il talento di Chessari, Chiti e Ouandie che sono i maggior finalizzatori".

Angelo Campioni