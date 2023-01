Fabriano-Senigallia, derby per cuori forti

FABRIANO

Dopo la sconfitta di Imola contro la Virtus la Ristopro si presenta sul parquet amico per disputare l’ennesimo derby stagionale contro Senigallia. La sconfitta di Imola brucia perché i ragazzi di Aniello erano riusciti a recuperare tutto lo svantaggio e, ad inizio dell’ultimo quarto, aveva messo anche la testa avanti. La crescita di Imola che non ha sbagliato più nulla e il repentino crollo dei biancoblù ha complicato il cammino della Ristopro che domenica è attesa contro Senigallia che nell’ultima gara interna è uscita sconfitta di tre da Faenza. "Purtroppo ad Imola abbiamo fatto parecchi errori e non siamo stati sufficientemente duri di testa – afferma coach Daniele Aniello –. Nonostante questo nel quarto periodo abbiamo avuto una bella reazione andando anche sopra nel punteggio per poi spegnerci nel finale. Sicuramente abbiamo voglia di rifarci". "Senigallia – continua l’allenatore – è una buona squadra e ben allenata con parecchie individualità interessanti sia sul perimetro con Giacomini, Neri Gnecchi e Giannini che nel reparto lunghi con Pozzetti, Musci e Lemmi. Una squadra che può fare male con contropiede, transizioni e una difesa molto aggressiva". "Noi – conclude Aniello – nonostante alcune defezioni in settimana, contiamo di arrivare a domenica al completo e ci teniamo a fare una buona davanti al nostro pubblico". Dopo il coach ecco le parole del Direttore Generale Fantini: "La Virtus Imola è stata molto più efficace di noi nell’ aggredire da subito la partita, mettendoci in difficoltà sul piano fisico. Nonostante tutto eravamo stati bravissimi a girare la partita e a mettere la testa avanti, ma ancora più bravi loro nel trovare ottime percentuali e a portare a casa i 2 punti. Guardiamo avanti al prossimo impegno casalingo contro Senigallia, una squadra che sta disputando un buon campionato e che sa essere sempre insidiosa". "Ritengo – conclude Fantini – che vada temuta maggiormente nel collettivo più che nei singoli, dovremo essere bravi a sfruttare le ns qualità per mantenere inviolato il PalaChemiba di Cerreto".

Angelo Campioni