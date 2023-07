Fabriano, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, talenti della Ginnastica Ritmica Mondiale

La ginnastica ritmica italiana è targata città della carta. Oltre alla società fabrianese che ha vinto gli ultimi sette titoli italiani, nell’individuale Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, due talenti puri sbocciati all’ombra della loro allenatrice Julieta Cantaluppi e che si allenano a Fabriano, stanno dominando la scena mondiale. Milena Baldassarri è la più grande, si è affermata a livello mondiale e alle ultime olimpiadi di Tokyo conquistando un sesto posto storico. Sofia Raffaeli sta battendo tutti i record ed è l’astro nascente della ritmica mondiale che, dopo aver colto le migliori qualità della sua collega, è esplosa letteralmente nel 2021 consacrando tutto il suo talento nel 2022 con il titolo di Campionessa italiana e mondiale. In questo 2023 il Vulcano di Chiaravalle, dopo aver vinto il suo secondo titolo italiano e a livello mondiale ha raccolto tantissimo superando sempre la sua amica Milena vincendo quasi tutte le gare. La Raffaeli si sta imponendo a suon di medaglie sul palcoscenico mondiale, ma deve fare attenzione alle bulghere e soprattutto alla Nikolova che nel prossimo fine settimana cercherà di superarla e portarsi a casa le seconda coppa del mondo consecutiva. Milena sta entrando in forma e in Romania alla palla ha vinto l’argento davanti alla "Formica atomica" Sofia che ha chiuso la sua prova con tre ori (all-around, squadra e cerchio) e 2 due bronzi alle Clavette e alla palla. Prossimo appuntamento al Mediolanum Forum Milano (già sold-out), 21-23 luglio per le World Cup Series.

Angelo Campioni