Fabriano, stavolta il miracolo non riesce Ristopro, l’ultima è fatale: addio sogni di A2

luiss roma

71

ristopro fabriano

69

LUISS : Pasqualin 12, Jovovic 12, Barbon, Fallucca 8, Legnini 3, Allodi 7, D’Argenzio 16, Di Bonaventura 1, Murri 8, Perotti 4, Tolino, Invernizzi. All. Paccariè

RISTOPRO FABRIANO: Papa 20, Centanni 13, Stanic 16, Fall 7, Gulini 9, Azzano , Gianoli 4. N.e.: Patrizi, Verri, Petracca. All. Aniello

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Giunta di Ragusa

PARZIALI: 20-9; 41-34; 56-48; 71-69

LUISS : tiri da 2 1635, da 3 927; liberi 1220, rimbalzi 28 (offensivi 12), assist 11. FABRIANO: tiri da 2 1847, da 3 727, liberi 1220, rimbalzi 52 (offensivi 24), assist 9.

Un Fabriano eroico esce sconfitto di soli 2 (71-69), giocando una partita con grinta e determinazione. Sotto di 14 punti recupera e, nel finale scosigliabile ai deboli di cuore sfiora il colpaccio. Incredibile gara con i cartai che iniziano male, poi piano piano ricuciono lo strappo fino al -1 (48-47 al 28’). Nell’ultimo quarto Fabriano risorge si va punto a punto fino a pochi secondi dal termine, i locali raggiungo il +8, ma Stanic sale in cattedra riporta la squadra a -3 a 6’’ dal termine, realizza il primo libero, sbaglia il secondo, la Luiss cattura il rimbalzo si aggiudica gara5 (3-2) e vola alle Final four di Ferrara. Inizio titubante di Fabriano con i locali che prendono in mano la partita con Pasqualin che realizza 7 punti e al 3’ è già sul 7-2. Papa (7) riporta i suoi a -1 (8-7 al 4’). Parziale di 6 a 0 e la Luiss vola a +7 (14-7 al 6’). Fabriano prova a rimontare (14-9 al 7’), la Luiss stringe le maglie difensive ed è più concreta al tiro: +11 (20-9) al 10’ con la coppia Jovovic-D’Argenzio. Nel secondo quarto i locali volano a+15 (26-11) con due triple di Murri. Prova a rialzarsi Fabriano ma la Luiss rimane sempre a +14 (28-14 al 14’). Trascinati da capitan Papa (14p. e 7 rimbalzi) coadiuvato da Stanic, Gianoli e Gulini Fabriano torna a -7 (32-25 al 16’ e 36-29 al 18’). Al 19’ Luiss a +10, poi una tripla di Centanni fissa il risultato sul 41-34 con gli ospiti a -7. Dopo l’intervallo Fabriano rientra sul parquet con più decisione e con un parziale di 10 a 5 si riporta sotto al 26’ fino a trovare il -2 (46-44) con il trio delle meraviglie Papa-Gulini-Centanni. Fabriano al 28’ torna a -1 (48-47) con Stanic, ma poi gli ospiti perdono la bussola e Luiss trova ne approfitta per riportarsi a +8 (56-48 al 30’). Nell’ultimo quarto Fabriano recupera, torna a -5 al 33’ (60-55), ma la Luiss non molla e riporta il vantaggio a +9 (64-55). Finale al cardiopalma con Fabriano che non molla mai.

Angelo Campioni