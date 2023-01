Fabriano vola, Ancona e Jesi tengono bene

Fabriano, Ancona e Jesi in forma, Senigallia in caduta libera. La prima giornata di ritorno in serie B ha confermato lo stato delle nostre con Ristopro Fabriano e Luciana Mosconi Ancona tornate da due trasferte sulla carta favorevoli con i 2 punti attesi e la General Contractor Jesi uscita indenne dal difficile scontro diretto interno contro l’ostica neopromossa Virtus Imola.

Autentica debacle invece per la Goldengas, per la quale le pur oggettive difficoltà dettate dalla sequela di infortuni non possono essere attenuante per giustificare il -21 interno contro Piacenza, una delle peggiori sconfitte interne nella ventennale storia in serie B. La squadra di Filippetti si è ancora una volta sciolta col passare dei minuti, appena Piacenza è passata a zona, che Pozzetti e compagni hanno attaccato solo con una serie di conclusioni da tre improvvisate e puntualmente finite sul ferro (219 da tre nella seconda parte di gara). Per Senigallia è la settima sconfitta nelle ultime 8 gare, quarta consecutiva e quinta di fila in casa: la panchina di Filippetti non è in discussione, ma è chiaro che al gruppo a questo punto è richiesta una reazione, quantomeno d’orgoglio e carattere, nel derby di domenica ad Ancona.

Proprio per la Mosconi, a Cervia sono arrivati 2 punti importanti per proseguire la corsa ai primi quattro posti, che daranno l’accesso diretto alla futura B1: allungo decisivo nell’ultimo periodo, con Carnovali (22 punti in 20’) trascinatore. Proseguendo con le note liete, bene anche la General Contractor Jesi, che al PalaTriccoli, a sua volta nell’ultimo quarto, rintuzza l’attacco della Virtus Imola: con 22 punti e 6 triple, Merletto si carica la squadra sulle spalle e la conduce a quota 16 in classifica, a 2 punti dagli anconetani.

Sta meglio di tutti la Ristopro Fabriano, al terzo posto con 22 punti e agevolmente vittoriosa già sabato, nell’anticipo di Empoli. Troppa la differenza tra i biancoblù e i toscani, ma il quintetto di Aniello ha avuto il merito di non complicarsi il match, approcciato bene già nella prima metà, concludendo con un +30 che non ammette repliche: ben 90 punti segnati, 5 uomini in doppia cifra, con il rientrante Petracca a quota 14, ben spalleggiato da Gulini, under da 16 punti in appena 21’. Fabriano resta all’inseguimento di Rieti e Faenza, mentre dietro la classifica è ancora cortissima con appena 4 punti tra il Piacenza quarto e il Senigallia decimo. Proprio la Goldengas ha riabbracciato il suo cecchino Matteo Santucci, dimesso dall’ospedale dopo essere stato operato per un problema al forame ovale pervio: per rivedere il giocatore sul parquet servirà tempo.

Andrea Pongetti