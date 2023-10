Fabriano vuole la "doppia". Ma c’è l’insidia San Severo

La vittoria di Imola ha galvanizzato l’ambiente della palla spicchi cartaia. Oggi, con inizio alle ore 18, la Ristopro Janus Basket Fabriano debutterà di fronte al pubblico amico al PalaChemiba di Cerreto d’Esi contro il San Severo che, nella prima gara di campionato, ha battuto per soli due punti dopo un supplementare la Virtus Imola. Le squadre tornano ad affrontarsi dopo la triplice sfida in A2 del 202122 dove San Severo vinse tutte le tre partite, inclusa quella in Supercoppa. Dirigerà l’incontro Andrea Mammoli di Perugia e Francesco Cattani di Rieti.

Avversario di turno la Cestistica San Severo che è stata totalmente rinnovata dopo l’ultima stagione, conclusa con la retrocessione. Timoniere del team pugliese l’esperto coach Luciano Nunzi che allena un quintetto molto forte guidato dall’ex di turno Yande Fall, uno degli artefici della promozione in A2 nel campionato 202223 dei biancoblù. In regia l’argentino Pierotti mentre la guardia tiratrice è il marchigiano Magrini, l’anno scorso a Jesi, affiancato da Pazin. A completare il reparto lunghi Gatto, i play-guardia Montanari e Colombo, e del confermato Petrushevski (sesta stagione in giallonero). Sotto canestro altri giovani, come Guastamacchia e il georgiano di formazione italiana Tchintcharauli.

"San Severo - afferma coach Federico Grandi- è una squadra organizzata, con un quintetto di grande qualità ed esperienza ed una panchina giovane ma con tutti giocatori che hanno già esperienza in campionati importanti". "Amano - continua l’allenatore fabrianese - giocare a ritmi alti e dovremmo fare grande attenzione alle loro corse in transizione perché hanno tiratori che se si accendono possono diventare letali, Magrini e Pazin su tutti. In difesa sono molto aggressivi, utilizzano raddoppi a tutto campo e sono molto solidi a rimbalzo con Fall, Gatto e anche con i loro esterni molto fisici". "Noi - conclude Grandi- veniamo da una settimana un po’ travagliata, con alcuni problemi fisici che hanno costretto lo staff medico agli straordinari e valuteremo domenica chi potrà essere della partita e chi no. Sarà molto emozionante giocare davanti al nostro pubblico, sono convinto che il calore dei nostri tifosi ci aiuterà ad andare oltre la fatica ed a giocare 40 minuti di grande agonismo ed intensità".

Angelo Campioni