Fabrizio Ricciardi, un Assist. Arbitrale Senigalliese in Serie A

Un assistente arbitrale senigalliese in serie A. La storica promozione è arrivata il 3 luglio, quando l’Aia ha reso pubblici gli organici della prossima stagione in serie A e B. Oltre alla conferma di Marco D’Ascanio della sezione di Ancona, che era già presente lo scorso anno, sempre la sezione dorica si gode la promozione di Fabrizio Ricciardi, senigalliese classe 1989, fino allo scorso anno alla Can C. Ricciardi è anche presidente della sezione arbitrale di Ancona. Il neoassistente della Can A e B ha iniziato la carriera nel 2005, nel 2009 era nei campionati regionali mentre nel 2014, a 25 anni, ha concluso la professione di arbitro centrale iniziando quella di assistente con promozione in serie D ottenuta nel 2016. Quindi il passaggio al professionismo con le ultime cinque stagioni in serie C: nell’ultimo campionato è stato assistente sia nella finale di Coppa Italia di C tra Juventus Next Generation e Lanerossi Vicenza che nello spareggio promozione tra Foggia e Lecco. Per lui, sposato e padre di due bambine, quello della serie A è un sogno che si realizza, un traguardo ambito dai 30mila arbitri di calcio italiani: un successo che arriva dopo una lunga gavetta e senza aver trascurato la propria professione di responsabile degli affari legali del gruppo Morandi ad Ancona. Intanto Riccardo Piccioni, 50 anni, professore associato di Storia Contemporanea all’università di Macerata e già sindaco di Belvedere Ostrense, è stato riconfermato presidente Marche del Comitato Regionale, la commissione che designa i fischietti di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.