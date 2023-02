Faggioli: "Ancona forte, per noi sarà dura"

La scorsa stagione fu uno dei protagonisti della sorprendente stagione di quella che fu l’Ancona Matelica: 14 reti e una serie di sfavillanti prestazioni che attirarono su di lui perfino le attenzioni di club di Serie B, ma alla fine la scorsa estate ha scelto di sposare il progetto dell’ambiziosa Virtus Entella. Alessandro Faggioli è certamente l’uomo più atteso dello scontro diretto di domenica prossima al Del Conero, lui che l’anno scorso compose con Rolfini e Sereni il tridente delle meraviglie che permise alla squadra di raggiungere il sesto posto. Del resto, la sua partenza a luglio ha fatto storcere il naso a molti tifosi anconetani, anche se tutti sapevano che era soltanto questione di tempo: e non poteva essere altrimenti, visto il suo rendimento a dir poco esaltante messo in mostra partita dopo partita. Arrivato in sordina, quasi come un oggetto misterioso, Faggioli ha saputo gradualmente conquistarsi la stima in primis di Colavitto e compagni, poi anche della tifoseria biancorossa, che di gara in gara cominciava ad apprezzare le doti di questo giovanissimo ma già talentuoso giocatore. Domenica però tornerà da avversario e dopo aver già punito i dorici nello scontro diretto dello scorso ottobre (segnò il gol decisivo del 3-2, ndr), domenica proverà a rifare lo sgambetto a quella che l’anno scorso fu la sua famiglia.

Alessandro, che effetto ti fa tornare per la prima volta al Del Conero da avversario?

"Ritornare al Del Conero fa sempre un grande effetto, in quanto è un posto dove sono stato veramente bene. Sarà per me un’emozione molto particolare, in quello stadio ho lasciato solo bei ricordi".

All’andata sei risultato decisivo con il gol del 3-2: che partita ti aspetti domenica?

"Per un attaccante fare gol è sempre bello, anche se mi è dispiaciuto farlo proprio all’Ancona. Per domenica mi aspetto una partita abbastanza difficile e molto combattuto: siamo due squadre forti, dovremo sudare entrambe per portare a casa i tre punti".

Che idea ti sei fatto dell’Ancona di quest’anno? Può ancora insidiarvi nella corsa al terzo posto?

"Abbiamo visto un’Ancona forte, con tante qualità. Naturalmente bisognerà vedere strada facendo, ma è sicuramente un avversario da tenere d’occhio".

Come giudichi finora la tua esperienza a Chiavari?

"L’Entella è una società solida e ben strutturata, in cui posso continuare a crescere tanto: cerco sempre di dare il massimo quando ne ho la possibilità".

La classifica attuale rispecchia il vero valore dell’Entella o pensi che avreste potuto fare di più?

"Come rosa siamo abbastanza forti, abbiamo però sbagliato alcune partite, altrimenti penso che saremmo potuti essere anche più in alto".

Cosa ti manca di più di Ancona?

"Sono tante le cose che mi mancano dell’Ancona, a partire dai tifosi, ma così come tutta la società in generale, in quanto mi sono trovato veramente bene".

Se dovessi segnare domenica esulteresti?

"No, non esulto: per rispetto dei tifosi e di una società che mi ha aiutato a crescere e che ha creduto in me".

Gianmarco Minossi