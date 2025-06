Falconara meraviglia: campione d'Italia del futsal femminile

Pescara, 15 giugno 2025 - È un boato delle 400 anime falconaresi, quello che si leva nella notte di Pescara. Il Falconara, alle 22.51, è campione d'Italia del futsal femminile per la seconda volta nella storia. Le marchigiane battono le padrone di casa 3-4 e riescono a cucirsi sul petto, ancora una volta, la coccarda tricolore.

Ritmi folli, in avvio. Pescara sguscia con Vanelli e trova le rete, sotto porta, dell'ex Pato. Ma la reazione delle Citizens c'è. E su corner che porta al tiro Isa Pereira, le marchigiane pareggiano. Deviazione beffarda di Vanelli e settore falconarese che esplode di gioia: 1-1. A tre minuti dal riposo, però, è ancora una grande ex a riportare avanti, ovvero Taty con un esterno sotto porta perfetto. Falconara non si scompone neanche lì e Rozo, in incursione centrale, provoca il sesto fallo abruzzese. Tiro libero per Isa Pereira che è perfetto, ma nonostante riesca a spiazzare Mascia la palla incoccia sul palo interno. Beffa e vantaggio locale all'intervallo.

Serve una ripresa d'altro profilo alle ragazze di Domenichetti. E questa arriva. Sono due gol di Ana Carolina Sestari, portiere fenomeno del Falconara, a ribaltare il match. Pescara ci prova col quinto di movimento, Elpidio chiude i conti sul 2-4 a porta vuota. Il gol nel finale delle locali, infatti, arriva a quattro secondi dalla sirena. E non inficia sulla vittoria del Falconara. Che porterà sotto il Castello un altro, meraviglioso Scudetto.