Falconara, dopo due trionfi eliminata dalla Coppa Italia

CITTÀ DI

0

KICK OFF

4

CITTÀ DI : Dibiase, Taty, Pereira, Taina, Pato; Praticò, Zepponi, Rozo, Sabbatini, Saluzzi, Ferrara, Polloni. All. Neri

KICK OFF: Tardelli, Bortolini, Vanelli, Da Costa, Maite, Ghilardi, Di Lonardo, Stegius, Negri, Violi, Bovo, Villa. All. Russo

Arbitri: Lunardi (Padova), Mavaro (Padova); crono: Filannino (Jesi)

Reti: 12’46’’ pt Vanelli (K); 18’38’’ st Tardelli (K), 19’45’’ Maite (K), 19’58’’ Vanelli (K) Note: ammonite Bovo (K), Taina (F)

Dopo due Coppa Italia di fila vinte e messe in bacheca, il Città di Falconara esce ai quarti contro il Kick Off e saluta la competizione. Brave le lombarde a staccare il pass al PalaBadiali e a capitalizzare al meglio il vantaggio acquisito nel primo tempo per poi dilagare nel finale (0-4 lo score definitivo), con le Citizens tutte avanti col quinto di movimento a caccia del pari.

Le ragazze di Neri sprecano troppo e, con il passare dei minuti, nervosismo e stanchezza – inevitabile dopo il tour de force di gennaio - aumentano. Dall’altra parte la squadra di Russo si mostra più cinica e in gamba. All’8’ azione travolgente con Simone murata miracolosamente da Dibiase.

Stessa storia al 12’. Sul capovolgimento di fronte l’occasionissima delle falchette viaggia sui piedi di Pereira che anticipa Tardelli in uscita e di tacco spalanca la porta a Taty, ma Bortolini arriva di gran carriera a murare un gol già fatto. Al 12’46’’ il contropiede del Kick Off è letale e Vanelli riempie il sacco. Nella ripresa le Citizens sono costrette a rincorrere e al primo Pato costringe subito Tardelli all’uscita disperata. Ma è un Kick Off davvero in palla che sfiora il raddoppio con Simone, para Dibiase, e con Stegius, Ferrara salva a porta vuota. Le falconaresi si svegliano tardi e trovano Tardelli sulla propria strada con interventi decisivi al 6’40’’ su Taina e al 9’30’’ su Rozo. Ferrara al 15’ centra il palo.

A quattro dal termine Neri sceglie Rozo per il power play. Subito due occasioni con Taina e poi le proteste sono tutte delle padrone di casa per "una manina" in area lombarda giudicata involontaria dall’arbitro. Il danno e subito la beffa visto che pochi secondi dopo arriva il raddoppio di Tardelli direttamente dall’area e, sempre con la porta sguarnita, le reti in successione di Maite e Vanelli. Risultato pesante, eliminazione cocente per il Città di Falconara, chiamato al riscatto già domenica in trasferta con il Pelletterie per un nuovo turno di campionato.