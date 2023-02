Falconara, occasione ghiotta contro l’ultima

Archiviato un gennaio da impazzire, con partite ogni tre giorni, il Città di Falconara si proietta alla sfida di domenica al PalaBadiali (ore 18) contro il fanalino di coda Vis Fondi. Sulla carta una partita da vincere ad ogni costo per le ragazze di Massimiliano Neri. In primis per dare continuità all’ultimo successo sul Pelletterie, poi per provare ad accorciare ulteriormente il gap che separa le Citizens dalla combinata Bitonto-Tikitaka Francavilla, le due capolista. In testa alla graduatoria, dopo sedici turni di serie A femminile, è piena bagarre: Bitonto e Tikitaka a 41, Pescara 40, Falconara 38. Le tre regine nell’arco di tre lunghezze. Per il Falconara l’occasione di domenica è ancora più ghiotta considerando gli incroci diretti che attendono le rivali. Il Pescara salirà in Lombardia per fronteggiare il Kick Off; il Bitonto riceverà la "nobile" Italcave Real Statte. Mentre il Tikitaka farà gli onori di casa al Pelletterie.