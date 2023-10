Falconara risorge: subito Verona in serie A per la nuova avventura

Dopo l’estate più incerta, dopo il reset e la ripartenza, il Città di Falconara è "risorto" e si appresta, oggi alle 16, a ripartire nel suo nuovo campionato di serie A. Concluso il ciclo vincente in cui si è vinto tutto, salutati staff e giocatrici che hanno scritto la storia, le Citizens ricominceranno con Giulia Domenichetti in panchina, che ha iniziato come vice e ha poi assunto la guida tecnica della squadra dopo la dimissioni consensuali di mister Roberto Gianangeli. Il primo avversario del club di via dello Stadio risponde al nome di Audace Verona (gara in diretta su futsaltv.it). Saranno tante, dunque, le novità che accompagneranno le falchette in questa fase di avvio. Della serie: ci siamo ancora e Falconara, visto il mercato, vuole certamente recitare un ruolo importante. Confermatissime capitan Ferrara, il vice Isa Pereira e la giovane Praticò, le new entry – e che new entry - sono tutte (o quasi) ex Pescara. A cominciare dal top portiere Sestari, tra le più forti d’Europa, passando per la marchigiana Boutimah e le forti calciatrici Soldevilla ed Elpidio. In arrivo anche la polacca Kubaszek. "Siamo in ritardo – ammette il presidente Marco Bramucci – ma evidentemente abbiamo trascorso gran parte dell’estate per riorganizzare la società. Seppure in difficoltà, Falconara va avanti", l’onestà del numero uno del club. Sarà sempre, e comunque, il campo a parlare. E per il Città di Falconara l’attesa è finita: appuntamento, oggi, alle 16 a Verona. Scatta una nuova esaltante serie A di futsal femminile.