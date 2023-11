Falconarese, arriva la sconfitta a tavolino

In Prima Categoria (girone B) sconfitta a tavolino per la Falconarese contro la Sampaolese (0-3) per aver consegnato la distinta con i nominativi dei propri giocatori solo a fine gara. In Eccellenza due giornate a Kukic (Montegranaro). Una a Dominici (K Sport Montecchio Gallo) e Rossi (Atletico Azzurra Colli) Squalificato fino al 15 novembre Marinelli, allenatore del Montegranaro. In Promozione due giornate a Kakuli (Casette Verini), Saurro (S.Orso) e Facciaroni (Rapagnano). Una a Carafa (Porto S.Elpidio), Marzioni (Portuali), Barilaro (Fabriano Cerreto), Palazzi (Vismara), Mannozzi (Porto S.Elpidio), Bah (Aurora Treia) e Costantini (Gabicce Gradara). Squalificato fino all’8 novembre Michettoni, allenatore Osimo Stazione.