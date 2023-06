Fanelli e il memorial Schiaroli Il Pedale Chiaravallese sul podio

Il Pedale Chiaravallese sale sul podio, sul secondo gradino, con Fanelli, nella 30esima edizione del Memorial Diego Schiaroli. Più forte di Sebastiano Fanelli del Pedale va solo il campano Luca Attolini che mette la propria firma sull’albo d’oro della prestigiosa corsa riservata agli Juniores (l’anno scorso trionfò l’elpidiense Diego Bracalente grande protagonista sabato nella prima gara della Due Giorni Marchigiana).

Arrivo solitario per Attolini, atleta della Cps Professional Team (nelle ultime cinque edizioni è il terzo trionfo di un corridore della Cps), sodalizio dell’avellinese Montoro. Dopo 10’’ giunge Fanelli sul traguardo di Filetto di Senigallia che conquista non solo l’argento, ma anche la maglia di campione marchigiano ottenendo così il bis un anno dopo averlo vinto a Campocavallo di Osimo.

Il podio è completato da Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana), terzo. Un tris di atleti applauditi da varie autorità politiche e sportive, ma anche da papà e mamma Schiaroli (Stefano e Vera), nel ricordo di Diego venuto a mancare nel 1992 per un drammatico incidente in corsa. La competizione è stata onorata da 92 corridori (105 gli iscritti) e organizzata dal Gruppo Sportivo Pianello (in collaborazione con il Circolo Acli Filetto) del presidente Maurizio Minucci, società reduce poche settimane fa dall’allestimento di un’altra competizione ciclistica riservata ad allievi ed esordienti. Nella top ten del Memrial Schiaroli anche il campione provinciale Alex Cecconi del Pedale Chiaravallese giunto decimo.