"Fare gruppo nei momenti duri. La società ha le idee chiare"

"Parlo sempre con il cuore in mano, perché l’Ancona mi è rimasta dentro": così Vincenzo Guerini esordisce durante l’intervista rilasciata al Resto del Carlino.

Il mister della prima Serie A dei dorici lascia trasparire tutta l’emozione del caso, che non gli impedisce ovviamente di fare un’analisi lucida e razionale sull’avvio di campionato dei dorici.

Guerini, che idea si è fatto di queste prime uscite stagionali dell’Ancona?

"E’ una squadra che ha cambiato molto rispetto all’anno scorso. La società ha puntato molto sui giovani: se da un lato è un aspetto positivo, perché lavorare coi giovani è sempre bello, dall’altra l’esperienza mi dice che possono sorgere dei momenti di difficoltà. Ora siamo solo all’inizio, una volta che i giovani calciatori iniziano ad ingranare, arrivano grandi soddisfazioni".

Questi giovani calciatori possono rappresentare lo zoccolo duro della squadra in ottica futura?

"La società ha programmato di andare in Serie B in tre anni, quindi è giusto programmare partendo dai giovani. Il segreto sta proprio nel costruire lo zoccolo duro, esattamente quello che facemmo noi nei primi anni novanta. Prendemmo giocatori di personalità e con sete di rivincita e al terzo anno andammo in Serie A: vista da fuori, mi sembra una società che in tre anni voglia costruire una squadra vincente".

Donadel ha cominciato la carriera da allenatore nelle giovanili della Fiorentina, esattamente come fece lei: che consigli si sente di dargli?

"Credo di non poter dare consigli, per il semplice fatto che il calcio di oggi è totalmente diverso rispetto a quello di trent’anni fa. Ora gli staff tecnici lavorano molto con computer e algoritmi, mentre ai miei tempi si lavorava molto sul lato umano: credo abbia grande ambizione, ha la fortuna di lavorare in una piazza importante e ambiziosa".

Cosa serve per svoltare una stagione partita in modo altalenante?

"Io ho sempre cercato di aggrapparmi ai giocatori, facendo gruppo. Alcune volte mi è andata bene, altre no. E’ quello che feci quando andai al Napoli dopo aver lasciato l’Ancona, perché purtroppo si lavorava con una società inesistente".

Ad Ancona invece la società è molto presente e ha progetti ambiziosi come il centro sportivo.

"La società è più importante della squadra e dell’allenatore: basti pensare alla mia esperienza ad Ancona, dove avevo la fortuna di fare solo l’allenatore, perché la dirigenza non ci faceva mancare nulla. Il centro sportivo è il segreto del futuro: vedrete che col tempo si rivelerà un fattore decisivo, anche se qualcuno in questo momento non gli sta dando molto penso".

Mister, quando la rivedremo allo stadio?

"Appena posso tornerò: ad Ancona ho lasciato molti ricordi e ogni volta che ne parlo mi emoziono".

Gianmarco Minossi