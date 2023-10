Fermignanese in campo per il primato

I Portuali volano in testa alla classifica del girone A di Promozione agguantando la Fermignanese di scena oggi sul campo del Gabicce Gradara in una domenica che registra ben quattro partite nel girone A: in casa la Biagio Nazzaro Chiaravalle che va all’assalto dell’Atletico MondolfoMarotta, mentre il Barbara Monserra sale sul campo del Valfoglia.

Promozione (girone A), 8^ giornata. Oggi (ore 14:30): Biagio Nazzaro-Atletico MondolfoMarotta, Gabicce Gradara-Fermignanese, Valfoglia-Barbara Monserra, Pergolese-Villa S.Martino. Classifica: Portuali e Fermignanese 16; Moie Vallesina 14; marina e S.Orso 13; Fabriano Cerreto 12; Osimo Stazione 11; Biagio e Valfoglia 10; Castelfrettese 9; Vismara 8; Barbara M. e Pergolese 6; A.MondolfoMarotta 5; Villa S.Martino 4; Gabicce Gradara 3. Prossimo turno: Barbara Monserra-Gabicce Gradara, Fabriano Cerreto-Valfoglia, Fermignanese-Moie Vallesina, Marina-Castelfrettese, Portuali Ancona-Pergolese, S.Orso-Osimo Stazione, Villa San Martino-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Vismara-Atletico MondolfoMarotta.