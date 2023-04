Festa dello sport paralimpico, ecco i premiati

"Festa dello Sport Paralimpico" ieri al Palazzo della Figc di Ancona. Festa meritata, perché gli atleti marchigiani negli ultimi tempi hanno conseguito risultati eccezionali. Lo sanno bene al Cip (Comitato italiano paralimpico) Marche, che ieri ha consegnato premi e riconoscimenti ad atleti e tecnici che si sono distinti nel 2021, e altri a quelli che hanno conseguito risultati di rilievo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 in competizioni internazionali. Tra i primi, due hanno ricevuto la medaglia d’oro: Luigi Casadei dell’A.S. Anthropos di Civitanova Marche, che ha lanciato il giavellotto più lontano di tutti sia ai Campionati mondiali sia a quelli europei, entrambi in Polonia, e Francesco Lombardi dell’ASD Pescasport Team di Polverigi, oro ai Mondiali di Pesca al colpo. La palma d’argento è andata a Mauro Ficerai, tecnico della Nazionale Fisdir Atletica, quella di bronzo a Fabio Barbieri, tecnico della Nazionale FIV Parasailing. Due le medaglie di bronzo, assegnate a Marco Scorpecci della GSS Ancona, membro della Nazionale di pallavolo, e Federica Sileoni della World Soul Onlus, campionessa di equitazione. Stella di bronzo per la Dolphins Hockey Club (Wheelchair hockey FIPPS) e per Maurizio Zamponi, arbitro internazionale della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina.

Il Cip Marche ha poi voluto premiare altri atleti capaci di distinguersi nel triennio della pandemia. A dominare è stata la A.S. Anthropos di Civitanova Marche, con ben cinque premiati: di nuovo Luigi Casadei; Ndiaga Dieng, che ha conquistato il bronzo nei 1500 metri a Tokyo 2020 più vari ori, tra cui quello ai Mondiali in Polonia; Assunta Legnante, doppio argento a Tokyo nel lancio del disco e del peso; Ruud Koutiki, velocista plurimedagliato sia da solo che nelle staffette 4x100 e 4x400; Gaetano Schimmenti, oro nella 4x100 ai Mondiali e agli Europei. Premiati poi la tennista Cristina Abrami dell’ASD Sordi Citano’ di Civitanova, Maria Chiara Cera del Centro Nuoto Macerata Ssd A R.L., Giorgio Farroni della Fondazione Natura e Sport, Michele Massa dell’Accademia Scherma Fermo e il pallavolista Marco Scorpecci della GSS Ancona. Due riconoscimenti sono andati al TG Rai Marche ‘per l’attenzione dedicata al mondo paralimpico’ e all’Istituto IC Galileo Ferraris di Falconara ‘per la sensibilità dimostrata circa l’inserimento dello sport paralimpico nella scuola’. Particolarmente applaudita Nicoletta Grifoni, caporedattrice del TG Rai Marche, la prima donna a ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Presenti alla festa il presidente del Coni Marche Fabio Luna, quello del CIP Marche Luca Savoiardi, l’assessore regionale Chiara Biondi, l’assessore comunale Stefano Foresi e il giornalista Andrea Carloni, ormai da 40 anni ‘voce’ dell’evento.

Raimondo Montesi