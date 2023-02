Filippetti: "Vincere ci ha ridato fiducia"

Snodo cruciale della stagione per la Goldengas, che, rinfrancata dalla vittoria di domenica scorsa contro i Tigers Romagna, prima dopo 5 ko consecutivi, domani sale a Imola per affrontare l’Andrea Costa. I biancorossi alle 18 saranno per la seconda volta stagionale al PalaRuggi, espugnato a dicembre nella miglior partita stagionale contro l’altra squadra imolese, la Virtus: quella fu l’ultima partita del campionato per il cecchino Santucci, poi vittima di un serio problema di salute, per fortuna completamente risolto, che lo terrà fuori però anche nella partita di domani: il recupero dell’esterno classe 1998, 19 punti di media nel torneo in corso, procede bene ma per rivederlo in un match ufficiale servirà ancora qualche settimana.

È un match fondamentale per i biancorossi, che affrontano una rivale diretta nella corsa ai play-off: l’Andrea Costa ha 2 punti in meno in classifica e all’andata a Senigallia fu battuta 71-59, un +12 che sarebbe vitale difendere nel malaugurato caso di sconfitta.

Ma se si vuole far svoltare la stagione, Senigallia deve vincere, forte del morale finalmente sollevato dopo la sofferta, e non convincente sul piano del gioco (anche -20 nel primo quarto) vittoria contro i Tigers, rispetto al cui match bisognerà alzare, e di molto, la qualità difensiva e offensiva: "Il successo contro Cervia ci voleva – sottolinea coach Filippetti nella pagina facebook della società – Mancava da troppo tempo, è stato una liberazione e ci dà fiducia". Arbitrano Schena e Caldarola di Bari, diretta su Lnp Pass.

Andrea Pongetti