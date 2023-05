Filippo Guidobaldi, un anconetano ai playoff: "La Recanatese darà il massimo fino alla fine"

Tra gli artefici di questa cavalcata c’è anche l’attaccante classe 2004 Filippo Guidobaldi, nativo di Offagna e grande tifoso dell’Ancona, da lui purgata nell’ultima giornata con quel sonoro 4-0 al Tubaldi. Ora è comprensibilmente concentrato su questo rush finale nel quale sarà impegnato la sua Recanatese, ma non nasconde che in futuro gli farebbe piacere indossare la maglia della squadra che ha sempre tifato.

Guidobaldi, quanta soddisfazione c’è per aver raggiunto questa grande traguardo?

"E’ un motivo d’orgoglio partecipare ai play-off, perché ad inizio stagione abbiamo faticato molto, tanto lottare per la salvezza fino a sei giornate dalla fine: però ora siamo riusciti a raggiungere i play-off, quindi la soddisfazione è enorme".

Quando avete pensato che sarebbe stato un obiettivo raggiungibile?

"Da dopo la vittoria in rimonta sul Montevarchi, a fine marzo: abbiamo raggiunto la salvezza matematica, quindi a quel punto non avevamo più nulla da perdere. Poi abbiamo continuato a fare grandi risultati, come contro l’Entella e la Reggiana, giocando sempre al massimo".

Al raggiungimento di questo obiettivo hai anche contribuito tu, visto che sei andato in rete nell’ultima giornata contro l’Ancona, squadra della quale sei tifoso: che effetto ti fa?

"Il gol contro l’Ancona è stato un mix di emozione, essendo nato in provincia di Ancona. Oltretutto da ragazzino andavo anche allo stadio a tifarla, quindi è stata una forte emozione: forse è stato il destino che ha voluto che segnassi ai dorici".

Questa squadra può ancora riservare sorprese?

"Noi proveremo a dare il massimo: sappiamo di essere la Cenerentola di questi play-off, ma abbiamo messo in difficoltà tutte le squadre del girone, giocandocela sempre a viso aperto, quindi mai dire mai".

Che idea ti sei fatto del campionato condotto dall’Ancona?

"E’ una squadra molto forte, lo abbiamo visto anche in campionato: sia all’andata, che al ritorno, ci hanno messo in grande difficoltà nel primo quarto d’ora. Sono sicuro che nei play-off daranno il massimo per arrivare il più lontano possibile".

Sogni di poter vestire un giorno la maglia dell’Ancona?

"Ancora non so quale sarà il mio futuro, ma certamente sarebbe una grande soddisfazione".

Gianmarco Minossi