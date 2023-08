Filottrano al via dopo il matrimonio con Ancona e Polverigi: "Nata una filiera"

"Si sta provando a ripartire" chiosa Giovanni Morresi. La Lardini Filottrano scala di una lettera dell’alfabeto. Dalla C disputata lo scorso anno alla B2 che le Lardinette affronteranno nell’ormai prossima stagione. "Abbiamo messo in piedi un progetto con Polverigi, che faceva la B2, e Ancona Team Volley, quale quale era in serie D - continua Morresi, presidente onorario di Filottrano volley -. Praticamente il tutto sotto un’unica guida. Abbiamo creato una ’filiera’ che vede coinvolte B2, C e D. La B2 giocherà un po’ a Polverigi e un po’ a Filottrano, si chiamerà Lardini. Lo scorso anno con la C ’delle veterane’ della Lardini siamo arrivati in finale di Coppa Marche e finale playoff promozione, in entrambe i casi perse contro la Battistelli Pesaro".

Domani il via della nuova stagione: alle 19 ci sarà il ritrovo presso il 7 colli di Filottrano, con tanto di invito a tifosi e appassionati per fare conoscenza con giocatrici e staff tecnico. "Ci siamo! Si riparte’ - inizia così il post sui canali social di Filottrano Volley -. Tre anni di lavoro intenso per recuperare energie e forze, per sanare le importanti ferite di una serie A necessariamente abbandonata. Si riparte con una serie B2 con la squadra che lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato sotto le insegne della Beauty Effect Polverigi: è stata mantenuta l’intera struttura portante, aggiungendo alcuni importanti e promettenti innesti". Una squadra composta per la maggior parte da atlete due anni prima in B1, con in panchina il riconfermato coach Giacomo Giampieri.

Michele Carletti