Final four nazionali con tre marchigiane

Ci saranno tre squadre marchigiane alle final four dei campionati italiani societari di prima, seconda e terza categoria maschili e del campionato femminile di bocce che si svolgeranno nel weekend del 4-5 novembre a Campobasso. E per le nostre dopo il Loreto ci sarà anche la squadra di Prima Categoria del Bar Cardelli Monsano che - dopo aver vinto per 5-3 in trasferta l’andata del playoff contro i pugliesi del San Michele Salentino - si è ripetuta in casa. Il Monsano, allenato da Fiorenzo Cardelli e accompagnato dal dirigente Ivano Carletti, è composto da capitan Massimo Quercetti, Silvano Brunori, Gianluca Conigli, Giuseppe Freschi, Giuseppe Graziano, Alessandro Marchegiani e Stefano Setti. L’altra formazione marchigiana che scenderà a Campobasso sarà nel femminile la Metaurense Calcinelli. TARABELLI. Bella settimana di gare alla Bocciofila Loreto, presieduta da Romano Foglia, per la seconda edizione del Trofeo Fiordino Tarabelli per formazioni di coppia divisa nella gara per giocatori di categorie AB (63 formazioni) e CD (52).