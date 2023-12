Finale Coppa Italia di Sitting volley: al PalaBrasili il trofeo va a Nola con Fermo medaglia d’argento

Bel momento di sport al PalaBrasili per la finale di Coppa Italia di sitting volley che s’è svolta lo scorso weekend al PalaBrasili di Collemarino e che era inserita nel più vasto progetto "Noi giochiamo a sitting volley" che Comune di Ancona e garante per i diritti della persona della Regione Marche stanno portando nelle scuole di Ancona e di tutto ol territorio. Dopo quattro set giocati sul filo i campioni uscenti del Nola Città dei Gigli hanno strappato il trofeo alla Synergie Fermana che porta a casa, oltre all’argento del podio, il premio individuale per il miglior muro con Enrico Rossi e miglior servizio con Alessandro Issi. Folto il parterre delle autorità presenti con l’assessore regionale Chiara Biondi, l’assessore comunale Manuela Caucci e il garante per i diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, e poi i presidenti della Fipav Fabio Franchini e del Coni Fabio Luna, e il presidente del Cip Marche Luca Savoiardi.