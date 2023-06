Finale playoff col giallo L’Audax perde e ricorre

L’Audax 1970 perde, fa ricorso, ma il giudice sportivo omologa il risultato. Sabato scorso, sconfitto 2-7 nella gara di andata della finale interregionale playoff promozione con il New Real Rieti, la società senigalliese ha presentato ricorso per ottenere la vittoria a tavolino evidenziando la posizione irregolare del reatino Mohamed Haddouchi El Fount. Il giocatore sarebbe incappato in due ammonizioni nelle gare che ha visto il Rieti sconfiggere il Versilia in semifinale, conquistando così la finalissima per un posto in serie B. Ieri l’Audax ha presentato ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. "Parliamoci chiaro: esiste un regolamento scritto nero su bianco, in maniera chiara, che lascia veramente poco da dubitare", inizia così lo sfogo della società marchigiana sulla propria pagina social. "C’è stato un errore. Di chi sia stato, a noi, poco importa. Non c’è stata un’errata corrige da parte della Divisione? La società del Rieti ha avuto una svista? Lo ripetiamo, poco importa: la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva". Continua: "Tutti noi sapevamo di avere dei diffidati, in quanto ammoniti nella gara precedente e ci siamo presi l’impegno di controllare anche eventuali squalifiche e diffide avversarie. Sottolineiamo, di nuovo, che da qualche parte un errore c’è stato, quindi è altrettanto giusto che qualcuno paghi, precisando che, nel ricorso inviato stamane alla Corte d’Appello, non ci limitiamo a chiedere la partita persa alla società avversaria, bensì chiediamo anche la ripetizione dell’incontro: non ci interessa il risultato, quello che vogliamo e che ci sia tutela dietro all’infrazione perché come società, come tutte le società investiamo in tutto e per tutto per partecipare ogni anno ai campionati. Non abbiamo nulla contro nessuno, ma se un regolamento non è stato rispettato, chiediamo giustizia, come giusto che sia". Interpellato sulla questione anche il tecnico senigalliese Diego Petrolati: "Sarà 6-0 Audax, come giusto che sia". Ma, al di là del ricorso, il risultato parla chiaro: "Sì, loro sono fortissimi, si allenano più volte a settimana, hanno uno spagnolo e un argentino, e degli italiani forti, un’altra realtà rispetto alla nostra. Infatti sarà difficile anche gestire l’eventuale 6-0: dovessimo vincere il ricorso, nonostante il vantaggio enorme, il risultato finale non è per nulla scontato". Sabato 17 giugno a Rieti la gara di ritorno dove tutto si deciderà.

Alice Mazzarini