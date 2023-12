Finale tra Osimana e Maceratese: si apre un varco per far entrare anche i tifosi

Mancano appena cinque giorni alla finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Maceratese e Osimana, ma ancora di ufficiale c’è solo la data: giovedì 21 dicembre. "Dalla Federazione regionale ci sono giunte notizie che si potrebbe giocare la partita con il pubblico, ma di ufficiale non c’è ancora niente. Si dovrebbe giocare a Senigallia, ma anche la sede non è ancora certa" la risposta al telefono del presidente dell’Osimana, Antonio Campanelli nel tardo pomeriggio di ieri. Insomma il tempo stringe e l’attesa e la trepidazione salgono sia a Osimo che a Macerata. L’appello della società giallorossa di comune accordo con quella biancorossa lanciato giovedì "ripensateci" sembra aver sortito gli effetti sperati. Dalla decisione di giocare a porte chiuse dopo gli incidenti avvenuti domenica nel derby di campionato prima e dopo la partita alla Helvia Recina con un servizio d’ordine che ha lasciato molto a desiderare (con la curva maceratese che si è svuotata parecchi minuti prima del triplice fischio per raggiungere la zona adiacente al settore ospiti) si è passati alla possibilità che i tifosi possano assistere alla finalissima che assegna la coppa regionale di Eccellenza. Adesso la palla passa all’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive che deve pronunciare il fatidico sì.