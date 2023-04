Fine settimana amaro per Simone Riccitelli

"Possiamo dire che sia stato un weekend dolce-amaro, non abbiamo ottenuto i risultati che meritavamo", scrive sui social il pilota automobilistico cartaio Simone Riccitelli dopo aver gareggiato a Barcellona dove, insieme ad Jacopo Mazza, è stato protagonista all’esordio nel campionato "Ligier European Series". I due piloti Riccitelli e Mazza, alla guida della Ligier JS P4 del team LR Dynamic Events, pur tra tante difficoltà sono riusciti ad ottenere un 4° e un 5° posto nelle due gare in programma. "Puntavamo a qualcosa in più", continua Simone che, nonostante la giovane età, sta acquisendo nel corso degli anni esperienza in queste tipo di competizioni che a metà gara prevedono il cambio del pilota. "Abbiamo dimostrato di essere molto veloci, ma non abbiamo raccolto quanto seminato, abbiamo commesso un errore al termine delle prove libere sul set-up della macchina, questo ha compromesso sia le qualifiche sia gara-1, che abbiamo concluso al 4° posto. In gara-2 a causa di una penalità in partenza siamo piombati in ultima posizione, abbiamo tentato un’incredibile rimonta ma non siamo riusciti ad andare oltre il 5° posto".

Angelo Campioni