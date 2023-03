Finisce in parità tra Cerreto e Futsal Ancona

Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del naufragio di Cutro, poi il via alla ventunesima giornata. Finisce in parità tra Cerreto d’Esi e Futsal Ancona, con quest’ultimo che mantiene la zona playoff e i tre punti di vantaggio sui cerretesi. Ottima la partenza per i dorici, che dominano la prima parte di gara con Gomez, Napoletano e Priori autori del 3-0 ospite con il quale si va negli spogliatoi. Al rientro, dopo appena cinque minuti, il Cerreto d’Esi è di nuovo in partita grazie alla doppietta di Sarli e al gol di Ghazi. Un Futsal Ancona incredulo risponde con Napoletano, riportandosi in vantaggio. Ma è sempre Sarli a chiudere la gara segnando il 4-4 finale. "Abbiamo un problema nel mantenere la concentrazione nell’arco di tutta la partita - dice il tecnico Foroni -. Un match dove avevamo i tre punti a portata di mano. Dobbiamo lavorare per cercare di cogliere un risultato positivo già nella prossima uscita". Prossima uscita in casa sabato 18 marzo ospite il Corinaldo sconfitto dal Recanati (2-6, per i corinaldesi doppietta di Campolucci). Zero punti (indolori) anche per il Cus Ancona, 6-4 (doppiette di Balzamo e Astuti) in favore della capolista Russi, che con cinque giornate di anticipo conquista la serie A2. Dal canto anconetano, nonostante la sconfitta, una matematica salvezza raggiunta. Classifica: Russi 49, Dozzese 43, Recanati, Ternana 36, Lucrezia 35, Potenza Picena 32, Futsal Ancona 27, Cerreto d’Esi 24, Corinaldo 21, Grifoni 18, Cus Ancona 17, Etabeta Fano 14, Cus Macerata 2.

Alice Mazzarini