Finisce in parità tra Sampaolese e Castelfrettese

Finisce in parità, 1-1, il match tra Sampaolese e Castelfrettese, recupero di campionato giocato martedì valido per la prima giornata di ritorno (non si era giocato lo scorso 21 gennaio per via del maltempo) del girone B di Prima Categoria. La formazione di Bugari perde così l’opportunità di agganciare in vetta la Filottranese distante ora due punti. Per la Sampaolese un punto che serve per muovere la classifica anche se la vittoria nella squadra dell’ex Togni manca ormai da alcune giornate. Sono gli ospiti a passare in vantaggio a fine primo tempo con una bella girata di sinistro di Parasecoli. Nella ripresa è il diagonale di Troilo a pareggiare definitivamente i conti. Ieri in Promozione (girone B) si sono giocati due recuperi terminati entrambi in parità: Matelica-Potenza Picena 1-1 e Palmense-Corridonia 0-0. Classifiche. Eccellenza. Atletico Ascoli 37; Atletico Azzurra Colli 34; Forsempronese e Atletico Gallo 33; Osimana 32; Montefano e Jesina 31; Urbino 29; Valdichienti Ponte 28; Sangiustese 25; Maceratese 22; Chiesanuova e Castelfidardo e Fabriano Cerreto 19; Marina 6; Porto S.Elpidio 4. Promozione (girone B). Civitanovese 37; Aurora Treia 32; Monturano 29; Trodica 27; Potenza Picena 26; Atletico Centobuchi e Palmense 25; Matelica 24; Passatempese 23; Casette Verdini 22; Monticelli 21; Monterubbianese e Castel di Lama 20; Corridonia 19; Cluentina 17; Futura 96 15; Grottammare 14.